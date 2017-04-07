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رقم الخبر: 190675 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: سياحة  
مسؤول مجري يعلن إستعداد بلاده للتعاون مع محافظة يزد في قطاع السياحة

مسؤول مجري يعلن إستعداد بلاده للتعاون مع محافظة يزد في قطاع السياحة

اشار مساعد رئيس وزراء المجر جولت شمين الى وجود علاقات تاريخية بين منطقة يزد الواقعة وسط ايران وبين بلاده تعود الى الف عام، معلنا الاستعداد للتعاون مع محافظة يزد خاصة في قطاع السياحة.

وخلال اجتماعه مع محافظ يزد في مدينة يزد الخميس قال شمين، ان من الفخر لي ان ازور محافظة ومدينة يزد الجميلة ذلك لان لاهاليها علاقات تاريخية مع المجريين تعود الى الف عام.
واضاف، اننا مستعدون للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحافظة يزد في جميع المجالات خاصة في قطاع صناعة السياحة والطاقة الشمسية والطاقة النووية.
وقال، ان الحكومة المجرية على استعداد لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع ايران وان المسؤولين المجريين يولون احتراما كبيرا لسياسات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في العلاقات الخارجية.
واوضح بان المواطنين المجريين يرغبون كثيرا في السفر الى يزد للتعرف عن كثب على هويتها التاريخية واهاليها ومشاهدة كنوزها الثقافية القيمة.
ونوه الى ان بلاده تنتظر زيارة الرئيس الايراني والوفد المرافق له واضاف، لقد صادقنا على اطار التعاون بين البلدين وتوصلنا الى اتفاق حول قانون الحيلولة دون الازدواج الضريبي.
واشار الى ان هنالك الان 1400 طالب جامعي ايران يواصلون تحصيلهم الدراسي في الجامعات المجرية وقد تخرج لغاية الان 4000 اخرون وهنالك ايضا عدد من الطلبة الجامعيين المجريين في الجامعات الايرانية وقال، ان الطلبة الجامعيين هم في الحقيقة سفراء ثقافيون للبلدين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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