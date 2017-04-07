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رقم الخبر: 190674 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: محليات  
سنائي وبوغدانوف يبحثان التطورات الاقليمية

سنائي وبوغدانوف يبحثان التطورات الاقليمية

أجرى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو "مهدي سنائي" محادثات مع "ميخائيل بوغدانوف" مساعد وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط.

وبحث سنائي وبوغدانوف في هذا اللقاء آخر التطورات على الساحة السورية والشرق الاوسط والعلاقات بين ايران وروسيا.
واكد بوغدانوف خلال اللقاء ان مزاعم اميركا وفرنسا وبريطانيا حول استخدم السلاح الكيمياوي في بلدة شيخون من قبل الحكومة السورية واصدار مجلس الامن قرارا بهذا الشان أمر مرفوض بتاتا ، وان روسيا رفضت مسودة القرار الذي طرح في مجلس الامن ، لانه يتضمن مزاعم معادية لسوريا.
من جانبه اشار سنائي الى الزيارة الاخيرة التي قام بها مؤخرا الرئيس روحاني الى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، واكد على اهمية تنمية العلاقات الشاملة ، واستمرار المشاورات المكثفة بين البلدين حول قضايا الشرق الاوسط.
وتبادل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومساعد وزير الخارجية الروسي كذلك ، وجهات النظر حول مواقف البلدين حيال قضايا العراق واليمن وآخر التطورات في الشرق الاوسط.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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