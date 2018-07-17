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رقم الخبر: 190673
تاريخ النشر: نيسان 07, 2017
الوقت: 17:14
الاقسام: عربيات
اردوغان: نريد أن نوسع من 'المناطق الآمنة' في سوريا
الکلمات المفتاحية
اردوغان
المناطق الآمنة
سوريا
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