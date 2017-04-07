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رقم الخبر: 190671 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 17:10 الاقسام: دوليات  
الجيش السويسري يلغي نهائياً سلاح الدراجات

الجيش السويسري يلغي نهائياً سلاح الدراجات

قالت قناة سويس انفو السويسرية: إن الجيش السويسري ألغى رسميا سلاح الدرجات، الذي يعد احد أقدم الوحدات التي تم إنشاؤها قبل 125 عاما.

وأشارت القناة أنه قد يكون من المعلوم وجود وحدات عسكرية وكتائب لسلاح المدرعات أو المشاة، لكن وجود فصيل خاص مكون من الدراجات الهوائية في الجيش السويسري يبدو أمرا غريبا للكثيرين، ولكنها مع ذلك، تحتل هذه الكتيبة مكانة خاصة في الجيش الفدرالي، بل كانت تعد في الماضي من وحدات النخبة، على غرار كتيبة الفرسان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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