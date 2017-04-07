وقال أردوغان في خطاب في باليكسير (شمال غرب) تركيا: لم يعد لدى أوروبا ما تقوله لنا ولا لأي جهة أخرى، فما أمامنا هو قارة مهترئة.

وتابع: إن الأحزاب العنصرية تمسك القادة والحكومات الأوروبية في قبضتها، مضيفا أن أوروبا لم تعد مركزا للديموقراطية وحقوق الانسان والحريات، بل مركزا للضغوط والعنف والنازية. وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد أسابيع من التصريحات النارية المتبادلة بين بلده والإتحاد الأوروبي نتيجة إلغاء تجمعات مؤيدة لأردوغان في عدد من الدول الأوروبية خصوصا ألمانيا وهولندا.

ويسعى أردوغان عبر تصريحاته الحادة قبل 10 أيام على استفتاء محوري غامض النتيجة حول تعديلات دستورية تعزز صلاحياته الرئاسية، إلى إثارة الاستياء في تركيا بسبب إلغاء التجمعات في أوروبا.

لكن هذا الخطاب أسفر عن تسميم العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي.

وهدّد القادة الأتراك في الأسابيع الأخيرة بوقف تنفيذ إتفاق أبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الفائت لوقف تدفق المهاجرين الكثيف إلى الجزر اليونانية إنطلاقا من تركيا.

وكان أردوغان أشار الأسبوع الماضي إلى إمكانية تنظيم استفتاء حول مواصلة مفاوضات إنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المجمدة منذ سنوات.

من ناحية أخرى تم منع نحو 100 مواطن هولندي من مغادرة تركيا بعد انتقادهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت الإذاعة الهولندية العامة "إن أو إس"، أمس الخميس، أن هؤلاء الأشخاص من أصل تركي، وانتقدوا أردوغان علنا، مشيرة إلى أن مزدوجي الجنسية من ألمانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى يواجهون مشاكل في العودة إلى أوطانهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، إن كثيرا من الممنوعين، موجودون في تركيا لقضاء عطلة أو لزيارة أقاربهم، واتهم بعضهم بدعم فتح الله غولن.

يذكر أن العلاقة بين تركيا والعديد من دول أوروبا تشهد في الفترة الأخيرة حالة من التوتر، عقب قرار هذه الدول منع عقد فعاليات مطالبة بالتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي وتوسع من صلاحيات أردوغان، ما تسبب في وصف الأخير لهذه الدول بالفاشية والنازية، الأمر الذي ساعد على اندلاع حرب تصريحات متبادلة بين كافة الأطراف.