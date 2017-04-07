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رقم الخبر: 190669 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: دوليات  
الأمن البلجيكي يستنفر بعد تهديد شخص بتفجير نفسه

الأمن البلجيكي يستنفر بعد تهديد شخص بتفجير نفسه

قالت إذاعة "آر تي إل" البلجيكية، على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس: إن أعدادا مكثفة من عناصر الشرطة البلجيكية انتشرت حول سجن سان جيل بطلب من إدارته، وأكد شهود عيان أنه تم إغلاق شارع دوكبيتيو بالعاصمة بروكسل، والشوارع الصغيرة المؤيدة له بعدما انتشرت معلومات حول اعتزام شخص تنفيذ عمل انتحاري داخل السجن.

من جانبه قال شارل بيكيه، عمدة بلدية سان جيل للإذاعة ذاتها، لقد تقدم شخص إلى سجن سان جيل في الساعات المتأخرة من ليلة الخميس، مؤكدا أنه سيقوم بتفجير نفسه، وتبين بعد اعتقاله أن الرجل المعنى لم يكن يحمل أي شيء معه، وقامت الشرطة على الفور بإنشاء طوق أمني حول السجن من أجل التحقيق في الموضوع.

واستدعت السلطات الأمنية المختصين في مجال المتفجرات ودوريات الدعم، والكلاب المتخصصة في البحث عن البارود والمتفجرات وسيارات الإطفاء، لتمشيط المكان، خشية تنفيذ أي اعتداء حقيقي، وتم رفع الطوق الأمني مع الساعات الأولى من يوم الجمعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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