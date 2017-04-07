كشف القصف الأمريكي الذي استهدف مطارا عسكريا للجيش السوري بأمر من الرئيس دونالد ترامب، القطيعة بين أقواله وأفعاله، بحسب الخبير الفرنسي المتخصص في الشأن الأمريكي إيريك برانا.

فإضافة إلى ردود الفعل الدولية التي انقسمت بين مندد ومرحب بالقصف الأمريكي للمطار العسكري السوري، قال الخبير السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن ترامب يتصرف وكأنه رئيس للعالم.

وأوضح الخبير أنه من خلال هذه الخطوة التي أقدم عليها ترامب، يؤكد تناقض تصرفاته مع تصريحاته التي شدد فيها مرارا على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بلعب دور شرطي العالم".

واعتبر الخبير أن قرار ترامب بتوجيه ضربات صاروخية لقاعدة تابعة للجيش السوري، "إشارة قوية موجهة لإيران وكذلك لكوريا الشمالية".

وأضاف برانا أن ترامب أظهر نفسه صباح اليوم من خلال العملية العسكرية في سوريا، أنه "رئيس العالم، وصاحب قوة خارقة، وله طموحات إمبراطورية"، قائلا إننا نشهد قطيعة تامة مع ما كان ترامب يصرح به سابقا.

وقد أطلق الجيش الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري ، جنوب شرق مدينة حمص، وسط سوريا.

هذا ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الجمعة، عن مسؤولين القول: إن الرئيس الصيني، حث على التعاون مع الولايات المتحدة في الاستثمار والبنية التحتية والطاقة.

وعقد الرئيس الأمريكي لقاءً، يوم الخميس، مع رئيس ثاني قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، بعيدا عن الرسميات، في منتجع مارالاجو الذي يملكه في ولاية فلوريدا.

ووصل الرئيس الصيني في اليوم ذاته إلى مطار بالم يبتش، حيث كان بانتظاره وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، وحرس الشرف العسكري.

ولزم شي، حتى الآن، ضبط النفس في رده على استفزازات ترامب الذي وجه الكثير من الانتقادات الحادة إلى بكين منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني.

ويشير مراقبون، إلى أهمية اللقاء بين شي وترامب بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها الأخير للصين إبان حملته الانتخابية، واتهامه بكين بـ"سرقة ملايين فرص العمل" من مواطنيه، حيث سيكون الرئيس الصيني ثاني زعيم آسيوي بعد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي يستقبله ترامب منذ توليه الرئاسة.