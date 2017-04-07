أعلن سفير كوريا الشمالية في موسكو كيم هيون جونغ أن الإدارة الأمريكية تمارس الضغط على بلاده، لكن بيونغ يانغ جاهزة للرد على أي تحد من قبل واشنطن، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن السفير قوله: نحن نلاحظ، للأسف الشديد، أن الإدارة (الأمريكية) الحالية تحاول مواصلة سياسة الضغط وفرض العقوبات ضد بلادنا.. لقد أعلن جيشنا جاهزيتنا لتوجيه ضربة بلا هوادة إذا أقدمت الولايات المتحدة على أي استفزاز أثناء التدريبات" المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا.

وأردف السفير في كلمة ألقاها في الطاولة المستديرة المنظمة بمناسبة "يوم الشمس"، الخميس: إننا اليوم نملك السلاح النووي وأسلحة مستحدثة أخرى. وقد أكدنا مرارا استعدادنا وقدرتنا على التصدي لأي تحدّ من جانب الولايات المتحدة.

وبحسب السفير فإن هناك حشودا كبيرة من قوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول شبه الجزيرة الكورية، وتواصل هذه القوات مناورات واسعة النطاق تتدرب خلالها على تدمير عاصمتنا وإلقاء القبض على قادتنا.

وفي وقت سابق اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة نشر منظومات THAAD للدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، كما أنه تعهد بتقديم دعم عسكري لليابان في حال تعرضها لتهديد من قبل كوريا الشمالية.

هذا ودان مجلس الأمن الدولي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد، ودعا بيونغ يانغ إلى وقف تجاربها الصاروخية.

كما أعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي عن قلقهم البالغ من أفعال سلطات كوريا الشمالية التي أجرت، الأربعاء الماضي، إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي متوسط المدى من نوع "بوكيسون-2".

وشدد المجلس على أن نشاط بيونغ يانغ الصاروخي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويمثل عدم الانصياع "المتعمد والمستفز" لمتطلباته.

وأكد البيان أن المجلس سيقوم بمراقبة الوضع في شبه الجزيرة الكورية و"سيتخذ التدابير الجدية اللاحقة".

*طوكيو تمدّد العقوبات على بيونغ يانغ

هذا وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو، يوم الجمعة، إن الحكومة اليابانية قررت تمديد العقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية عامين.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء في وقت سابق، أن طوكيو ستواصل حظرها لكل التجارة بين اليابان وكوريا الشمالية وحظر كل السفن الكورية الشمالية من دخول الموانئ اليابانية.

وقال جيش كوريا الجنوبية: إن كوريا الشمالية أجرت تجربة لصاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء في اختبار هو الأحدث في الشهور القليلة الماضية.