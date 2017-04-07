كشف رئيس قسم التدريب في سلاح الجو الروسي، أوليغ تشيسنوكوف، أن بلاده تطور نموذجا جديدا للمروحيات الحربية بامكانه التحليق بسرعة تبلغ 500 كيلومتر في الساعة.

وأوضح تشيسنوكوف أن مصممي الطائرات يعملون على زيادة سرعة المروحية بمرة ونصف المرة مقارنة بسرعة تحليق المروحيات المنتجة حاليا، إضافة إلى تزويدها بمعدات الرادار المطورة.

وقال: "إن المهام المتعلقة بالاتصالات والتحكم والملاحة ستنفذها ليس أقساما منفصلة من المعدات الإلكترونية، بل برمجية خاصة يتم دمجها في أجهزة الحاسوب المثبتة على متن المروحية".

وفي فبراير/شباط من العام الجاري، قالت الحكومة الروسية إن سرعة المروحيات الجديدة المزودة بالألواح (الريش) المصنعة من مواد مركبة، تجاوزت 405 كيلومترات في الساعة أثناء الاختبارات التي أجريت الخريف الماضي.

وبالمقارنة، فان مروحية متعددة المهام من طراز "مي – 171 آ 2"، التي تم إطلاق إنتاجها المتسلسل في فبراير/شباط 2017، تستطيع بلوغ سرعة 280 كيلومترا في الساعة.

من جهة أخرى أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجومين على عناصر الأمن الروسي في مدينة أستراخان جنوب البلاد، اللذين أسفرا عن مقتل شرطيين وإصابة 3 أفراد من الحرس الوطني الروسي، وتصفية 4 إرهابيين.

أفاد بذلك موقع "سايت" المتخصص بمراقبة نشاط الإرهابيين عبر الإنترنت، نقلا عن وسائل الإعلام التابعة للتنظيم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، يوم الخميس.

وكان مسلحون أطلقوا النار على دورية لشرطة المرور، ومن ثم استولوا على أسلحة الشرطيين القتيلين وفروا من مكان الجريمة.

وفي يوم أخر، أدى تبادل لإطلاق النار بين عناصر الحرس الوطي الروسي، والمتهمين بقتل الشرطيين، إلى إصابة 3 رجال من أفراد الحرس، إضافة إلى تصفية 4 مسلحين.

*مظاهرات ضد الإرهاب

هذا وشارك عشرات الآلاف من المواطنين الروس في المدن الروسية المختلفة، في مظاهرة للتضامن مع سكان سان بطرسبرج في اتصال مع الأحداث المأساوية يوم 3 أبريل، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات.

وودعت روسيا ضحايا العملية الإرهابية التي تعرضت وأدت إلى مقتل العشرات من المواطنيين الروس ورجال الشرطة، في مترو مدينة سان بطرسبورج الذي انفجرت به عربة قطار مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات.