وخلال مقابلة مع إرنا، قال ليلاز : ان النمو الإقتصادي الذي حققته إيران خلال السنة الماضية أثبت حجم النجاح الذي حققته حكومة الرئيس روحاني علي صعيد إعادة الحياة إلى إقتصاد البلاد معتبراً إن هذه الحكومة تمكنت من تبديل معدل النمو السلبي 7 بالمائة الذي سُجل حين توليها السلطة إلى اكثر من 8 بالمائة خلال العام الايراني الماضي.

وأشار ليلاز إلي التطورات التي شهدها القطاع النفطي في الحكومة الحالية مؤكداً إن هذه التطورات كانت أعلى من توقعات الخبراء المحليين والأجانب بحيث تم إعادة الحيوية إلى القطاع النفطي للبلاد خلال ستة أشهر فقط.

وأشار إلى معدلات النمو التجاري خلال العامين الماضيين مضيفا أن البلاد شهدت خلال الحكومة الحالية إنخفاضا في معدلات إستيراد السلع والخدمات وإزديادا في معدلات الصادرات بحث ارتفع حجم الصادرات إلي نحو 35 مليار دولار عما كان عليه خلال العام 2013 وهو ما يشبه المعجزة الحقيقية.

واشار إلي تضاعف حجم الإنتاج في قطاع السيارات خلال فترة الحكومة الحالية وقال: إن حجم إنتاج السيارات إزداد من 700 ألف سيارة خلال العام 2012 إلى أكثر من مليون و500 ألف خلال السنة الايرانية الماضية ، لافتاً إن هذا الأمر أوجد فرص عمل لـ 800 ألف شخص.