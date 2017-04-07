وبحلول الساعة 53ر06 بتوقيت غرينيتش، تداولت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت مرتفعة بمقدار 63 سنتاً ليصل سعر البرميل الواحد إلى 45ر55 دولار. كما تداولت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنمو بلغ مقداره 56 سنتاً ليصل سعر البرميل إلى 33ر52 دولار.

ورغم أن إنتاج سوريا من النفط هوى بشكل ملحوظ بعد سيطرة الإرهابيين على معظم الحقول في البلاد، إلا أن موقعها في منطقة الشرق الأوسط والتحالفات مع منتجين كبار للخام أثار مخاوف بشأن اتساع دائرة الصراع بما قد يعطل شحنات الخام.

الذهب

وأثرت الضربات أيضاً على الأسواق العالمية، حيث قفزت الملاذات الآمنة مثل الذهب الذي ارتفع بأكثر من 5ر1% ليعود للاستقرار عند مستويات 1265 دولاراً للأونصة.

الدولار

كما تأثر سعر صرف الدولار بالعدوان الأمريكي على سوريا، إذ تراجع بشكل حاد مقابل سلة العملات الرئيسية (الست شركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة). وبحلول الساعة 11ر08 بتوقيت غرينيتش، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 19ر0% إلى 6ر110 ين. كما انخفض مقابل اليورو بنسبة 03ر0% إلى 0641ر1. وكذلك هبطت الليرة التركية أمام الدولار إلى 7375ر3.

على صعيد آخر، تباحث وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع شركات وحكومة بلاده إمكانية تمديد اتفاق فيينا حول خفض إنتاج النفط، على أن يعلن عن القرار النهائي حول هذا الأمر لاحقاً.

وقال نوفاك: (ناقشنا هذه المسألة لكن الحديث عن ذلك من السابق لأوانه، وأعتقد أن القرار سيتخذ في وقت لاحق بناء على تحليل الوضع الحالي في السوق).

وحول مستوى الاحتياطات النفطية التجارية في العالم، أكد نوفاك أنها آخذة بالانخفاض في الأسواق العالمية حالياً، وتمكن اتفاق (أوبك) من التغلب على اتجاهها نحو النمو. وقال نوفاك بهذا الشأن: (رأينا خلال الأسبوعين الماضيين تراجع المخزونات في أسواق النفط العالمية، واتجاهها إلى الانخفاض.. هذا عامل إيجابي، وسنحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في هذا الاتجاه).