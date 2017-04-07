هذا ما أكده وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي علي ربيعي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري محمد مالكي عثمان، خلال لقائهما في طهران. وشدد ربيعي على التعاون والتقدم الاقتصادي للبلدين، وقال: ان القطاعات الخاصة في ايران وسنغافورة بإمكانها التعاون في مختلف المجالات.

وأشار وزير التعاون والعمل الايراني الى التعاون في مجال الملاحة البحرية، منوهاً الى الاتفاقية التي وقعتها ايران مع سنغافورة العام الماضي في مجال الملاحة البحرية، وقال: ان الاتفاقية تم تفعيلها ويجري تعزيز التعاون في هذا المجال يوماً بعد يوم .كما لفت الى بدء التعاون مع سنغافورة في مجال المصارف، وقال: ان بنك (دي.بي.اس) السنغافوري والبنك الوطني الايراني عقدا مفاوضات بهذا الشأن، وان التعاون المصرفي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا.

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري، محمد مالكي عثمان، ان بلاده لديها تعامل اقتصادي مع سوق 600 مليون نسمة من دول الجوار، لذا فان التعامل الاقتصادي مع ايران التي ترتبط بسوق 300 مليون نسمة في المنطقة سيكون لصالح الطرفين.

وأكد مالكي عثمان على الطاقات الجيدة المتوفرة للتعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين، وقال: ان فرص التعاون والتعامل تعززت مع ايران بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وأضاف: ان صادرات النفط الخام الايراني الى سنغافورة ازداد بمعدل 60 بالمائة بعد الاتفاق النووي.