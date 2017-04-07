في إشارة الى العلاقات المتنامية بين ايران والهند في المجالات المختلفة، قال القنصل الايراني العام في حيدرآباد بالهند: ان ايران ترحب بتطوير العلاقات والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء والبيوتكنولوجيا والأدوية والتجارة مع الهند.

وأضاف حسن نوريان، الخميس، في تصريح لصحيفة (دولار بيزنس) الهندية: ان النفط والرز والغلات والمواد الغذائية تشكل الحجم الأكبر للتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح ان ايران تستورد نحو 700 ألف طن من الرز البسمتي من الهند، مما يشكل نحو 70 بالمائة من مجموع وارداتها من الرز .وصرح بأن الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1) أسهم في رفع الحظر وتعزيز العلاقات بين ايران والهند، وان إزالة القيود ونقل الأموال وتأسيس فروع للمصارف الايرانية في الهند يساعد على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار القنصل الايراني العام في حيدرآباد الى استثمار الهند في ميناء جابهار (جنوب ايران)، وقال: ان الاستثمار في منطقة جابهار يحقق الازدهار الاقتصادي في المنطقة، كما يساعد الهند الوصول بسهولة الى آسيا الوسطى وأفغانستان.