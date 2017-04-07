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رقم الخبر: 190659 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: اقتصاد  
حجم صادرات إيران إلى تركيا يرتفع 50% في شهرين

حجم صادرات إيران إلى تركيا يرتفع 50% في شهرين

شهد حجم الواردات التركية من البضائع الإيرانية في الشهرين الأولين من العام 2017 نمواً بنسبة 50 بالمئة بقيمة 15ر1 مليار دولار، وذلك قياساً بالمدة نفسها من العام الماضي.

وأفادت إحصائيات دائرة الإحصاء في تركيا، بأن حجم التبادلات التجارية بين طهران وأنقرة شهد في شهري فبراير ويناير من العام الميلادي الجاري نمواً وصل إلى 29 بالمئة. ووصلت قيمة التبادلات التجارية بين إيران وتركيا في الشهرين الأولين من العام 2017 إلى 712ر1 مليار دولار، في وقت بلغت فيه قيمة التبادلات التجارية بين البلدين في المدة نفسها من العام المنصرم 323ر1 مليار دولار.

وقد شهد حجم البضائع التي صدرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تركيا ارتفاعاً بنسبة 50 بالمئة في الشهرين الإثنين الأولى من العام 2017 بقيمة 15ر1 مليار دولار، بعد أن كانت قيمة البضائع الإيرانية المصدرة إلى تركيا في العام المنصرم قد وصلت إلى 763 مليون دولار.

واعتبرت إيران الوجهة التصديرية التاسعة، والمورد السابع للبضائع إلى تركيا خلال الشهرين الإثنين الأولى من العام 2017. وكانت التبادلات التجارية بين طهران وأنقرة قد شهدت انخفاضاً في العام 2016 بنسبة واحد في المئة عما كانت عليه في العام 2015 بقيمة 667ر9 مليار دولار.

 
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