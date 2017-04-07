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رقم الخبر: 190658 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: محليات  
محافظ إصفهان يرفض لقاء السفير البريطاني
رداً على تصريحات ماي الحاقدة

محافظ إصفهان يرفض لقاء السفير البريطاني

امتنع محافظ إصفهان (وسط) عن لقاء السفير البريطاني في طهران رافضاً طلباً تقدمت به السفارة البريطانية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مطلع لمراسل إرنا يوم الجمعة إن السفارة البريطانية في طهران تقدمت بطلب لعقد لقاء بين السفير البريطاني نيكولاس هابتون ومحافظ إصفهان رسول زرغربور.
واشار المصدر الى أن الطلب جاء لعقد إجتماع بين الجانبين الخميس إلا أن محافظ إصفهان رسول زرغربور رفض طلب السفارة البريطانية وذلك رداً على التصريحات غير الأخلاقية والحاقدة التي أطلقها المسؤولون البريطانيون ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء زيارتهم للدول العربية في الخليج الفارسي.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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