وقال مصدر مطلع لمراسل إرنا يوم الجمعة إن السفارة البريطانية في طهران تقدمت بطلب لعقد لقاء بين السفير البريطاني نيكولاس هابتون ومحافظ إصفهان رسول زرغربور.

واشار المصدر الى أن الطلب جاء لعقد إجتماع بين الجانبين الخميس إلا أن محافظ إصفهان رسول زرغربور رفض طلب السفارة البريطانية وذلك رداً على التصريحات غير الأخلاقية والحاقدة التي أطلقها المسؤولون البريطانيون ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء زيارتهم للدول العربية في الخليج الفارسي.





