قال المدير التنفيذي لمنطقة دوغارون الاقتصادية الايرانية الخاصة: ان أكثر من ثمانية ملايين طن من السلع والبضائع تم تصديرها من هذه المنطقة الى أفغانستان خلال العام الايراني الماضي.

وشهد حجم تصدير البضائع والسلع من منطقة دوغارون الحدودية الى أفغانستان نمواً بنسبة 53 بالمئة خلال العام الايراني الماضي مقارنة بالعام الايراني الذي سبقه.

وأضاف حسين آخوندزادة، الأربعاء الماضي، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان قيمة هذا الحجم من الصادرات بلغت أكثر من 77 مليون دولار خلال العام الايراني الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 45 بالمئة مقارنة بالعام الايراني الذي سبقه. وصرح: ان ولاية هرات تشكل أحد أهم الأسواق في أفغانستان، إذ تبعد 120 كيلومتراً عن منطقة دوغارون الايرانية الحدودية.