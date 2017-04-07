بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، تم يوم الأربعاء الماضي تدشين المرحلة الأولى من أكبر مصنع لإنتاج الصلب في شمال محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) في مدينة دزفول.

وكان جهانغيري قد وصل عصر الأربعاء إلى دزفول برفقة وزيري الجهاد الزراعي والصناعة والمناجم والتجارة، لافتتاح عدد من المشاريع الصناعية والزراعية.

وقام النائب الأول للرئيس الايراني بتدشين مصنع لإنتاج الزيوت النباتية ومصنع إنتاج السماد العضوي، ثم تفقد خط إنتاج الصلب في أكبر وحدة صناعية في شمال محافظة خوزستان، حيث قام كل من المدير التنفيذي لمجتمع (روهينا) لإنتاج الصلب ووزير الصناعة والمناجم والتجارة بتقديم إيضاحات حول طاقة المصنع وفرص العمل التي وفرها.

وتبلغ طاقة مجمع (روهينا جنوب) لإنتاج الصلب من القضبان الفولاذية نحو 500 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى، حيث سيرتفع الى 5ر1 مليون طن خلال ثلاث مراحل، كما ان إنتاج المصنع سيتضاعف الى قرابة 3 ملايين طن سنوياً في غضون العامين المقبلين.

ويقع مصنع (روهينا جنوب) لإنتاج الصلب على مساحة 36 هكتاراً وعلى بعد 7 كيلومترات عن مدينة دزفول. ومع تدشين هذا المشروع، سيرتفع إنتاج ايران من منتجات الصلب الى 5ر39 مليون طن سنوياً. وأوضح آصفي ان مصنع إنتاج الصلب في دزفول لا مثيل له في الشرق الأوسط، وفقط توجد ثلاثة مصانع مشابهة له في العالم من حيث استخدام أحدث المكائن والتقنيات العالمية.

إلى ذلك، أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة بأن إنتاج البلاد من الصلب ازداد بمقدار 5ر54 مليون طن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وفي تصريح أدلى به، الأربعاء، خلال مراسم تدشين 3 مشاريع إنتاجية وصناعية في مدينة دزفول، قال محمد رضا نعمت زادة: انه وفي سياق الاستفادة القصوى من الإمكانيات في مسار الإنتاج، تمكنا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من زيادة إنتاج البلاد من الصلب بمقدار 5ر54 مليون طن. وأوضح بأنه تم خلال الفترة المذكورة أيضاً إضافة 5ر16 مليون طن من مكثف الحديد و13 مليون طن من الحديد المكور الى إنتاج البلاد. كما أشار الى إضافة 9 ملايين من الحديد الاسفنجي و5ر7 مليون طن من سبائك الحديد و5ر8 ليون طن من الحديد المدرفل الى الطاقة الإنتاجية للبلاد في هذا المجال.