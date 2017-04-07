"بي.بي" تعلن شراء شحنة مكثفات من إيران في 2016 أعلنت شركة (بي.بي) البريطانية، في تقريرها السنوي لعام 2016، إنها اشترت شحنة مكثفات من شركة النفط الوطنية الإيرانية العام الماضي إثر رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير/ كانون الثاني.