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رقم الخبر: 190655 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: اقتصاد  
"بي.بي" تعلن شراء شحنة مكثفات من إيران في 2016

"بي.بي" تعلن شراء شحنة مكثفات من إيران في 2016

أعلنت شركة (بي.بي) البريطانية، في تقريرها السنوي لعام 2016، إنها اشترت شحنة مكثفات من شركة النفط الوطنية الإيرانية العام الماضي إثر رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير/ كانون الثاني.

وكان تحميل شحنة (بي.بي) من المكثفات في إيران يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول والتسليم بمصفاة الشركة في روتردام يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2017. وقالت الشركة في التقرير: (تنوي بي.بي مواصلة استكشاف الفرص التجارية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية).

 
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