قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد رضا نعمت زادة: ان الطاقة الإنتاجية في تصنيع مختلف أنواع السيارات في البلاد قد ارتفعت بنسبة 40 بالمئة خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس)، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف الوزير نعمت‌ زادة، في تصريح أدلى به على هامش مراسم تدشين مصنع لإنتاج الحافلات في محافظة سمنان (شمال شرق ايران): ان جهودنا تتركز على رفع الطاقة الإنتاجية لتصنيع السيارات بنسبة 25 بالمئة خلال العام الجاري ومن المتوقع إرتفاع إنتاج الحافلات في البلاد بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وتابع: ان مصنع (عقاب أفشان) الذي ينتج الحافلات الصغيرة والكبيرة ينتج 5 حافلات يومياً ويسد جانباً من حاجات البلاد الى هذا النوع من وسائط نقل الركاب.

ولفت نعمت زادة الى أن المصنع يضم أكثر من ألف عامل حالياً ينشطون في إنتاج الحافلات التي تتطابق مواصفاتها مع أحدث المواصفات العالمية، كما ان تصديرها الى البلدان الأخرى سيوفر المزيد من فرص العمل في البلاد.