أعلن السفير العراقي في طهران، راجح صابر عبود الموسوي، بأنه سيتم قريباً البدء بإنشاء محطة ورصيف في الجانب العراقي من منفذ شلمجة الحدودي.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، الخميس، في ختام اجتماعه بحشد من التجار ورجال الأعمال الايرانيين في مقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بمدينة خرمشهر التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، قال السفير الموسوي: ان عمليات إنشاء محطة حدودية للمسافرين والتجارة مع رصيف ستنطلق قريباً في شلمجة من الجانب العراقي بمساحة 15 هكتاراً. وأوضح بأن الاعتمادات اللازمة لإنشاء هذه المحطة تبلغ 20 مليون دولار، لافتاً الى أنه تمت دعوة المستثمرين والمتخصصين الايرانيين للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

وحول نتائج الاجتماع الذي عقده مع التجار ورجال الأعمال الايرانيين، أوضح بأنه تم في الاجتماع دراسة زيادة حجم صادرات السلع عبر منفذ شلمجة وكيفية معالجة مشاكل التجار.

كما أعلن السفير العراقي في طهران بأنه سيتم إصدار تأشيرات الدخول للتجار ورجال الأعمال الايرانيين لفترة 6 أشهر. وأوضح بأن السفارة العراقية أصدرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1190 تأشيرة دخول للتجار ورجال الأعمال الايرانيين.

وتعد حدود شلمجة الدولية من الحدود المشتركة بين ايران والعراق. وحسب مسؤولين، تعبر الحدود يومياً 800 شاحنة ايرانية محملة بالسلع الى العراق.