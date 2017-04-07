اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بالجيش اللبناني في بيان انه “بتاريخه الساعة 10,15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل والشمال، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18,10 من فوق بلدة علما الشعب.

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بالجيش اللبناني في بيان انه “بتاريخه الساعة 10,15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل والشمال، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18,10 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 10,40، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16,45 من فوق مزارع شبعا.

وعند الساعة 10,45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,45 من فوق بلدة علما الشعب”.



