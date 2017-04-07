رأى رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أنه “لو اجتمع الفكر العالمي والفلسفة الإلحادية العالمية والباطل بكل مؤسساته وإمكاناته حتى يسقط أو يلحق الخسارة بهذا الدين والمجتمع الإسلامي، فإنهم لا يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء التكفيريون في سبيل ذلك”.

رأى رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أنه “لو اجتمع الفكر العالمي والفلسفة الإلحادية العالمية والباطل بكل مؤسساته وإمكاناته حتى يسقط أو يلحق الخسارة بهذا الدين والمجتمع الإسلامي، فإنهم لا يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء التكفيريون في سبيل ذلك”. كلام أمين السيد جاء خلال رعايته الحفل التكريمي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في مدارس المهدي – صور والمجادل ولجنة إمداد الإمام الخميني في المنطقة الأولى، وذلك في قاعة الاستشهادي أحمد قصير في مدينة صور.

ولفت أمين السيد إلى أن “الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية هم الذين صنعوا وأسسوا داعش، ودعموهم حتى يسقطوا فكر ونموذج وهداية وخيرات وبركات هذا المجتمع الإسلامي بأيدي من نفسه وداخله، وعليه فنحن أمام عالم كاذب ومنافق ودجال، يطرح شعارات لا علاقة لها بالإنسان وحقوقه، ويتباكى هنا وهناك”.



