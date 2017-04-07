استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان “العدوان الاميريكي على مطار الشعيرات في سوريا”، مشيراً الى أنه “انتهاك لسيادة دولة عربية واسلامية خدمة للكيان الصهيوني الذي يريد اضعاف سوريا واغراقها في الفوضى والاضطرابات وضرب كل مقومات القوة والصمود فيها، فهذا العدوان يستهدف سوريا وشعبها في معركتها ضد الارهابين التكفيري والصهيوني”.

كما طالب قبلان “منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بادانة هذا العدوان الذي يعبر عن احادية الهيمنة الاميريكية على العالم وضربها بعرض الحائط للشرعية الدولية وانتهاكها الفاضح لكل المواثيق والاعراف الدولية”، مضيفاً أن “الادارة الاميركية استبقت التحقيقات الدولية حول استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين لتطمس الحقيقية في كشف المجرمين الذين سوّلت لهم انفسهم قتل الأبرياء بارتكاب مجازر ضد الأطفال يدينها العقل والضمير والوجدان”.



