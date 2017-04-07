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رقم الخبر: 190647 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: عربيات  
الراعي من قصر بعبدا: ليس هناك من مشكلة مع حزب الله وهناك لجنة مشتركة تجتمع دورياً

الراعي من قصر بعبدا: ليس هناك من مشكلة مع حزب الله وهناك لجنة مشتركة تجتمع دورياً

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي اننا نحن مع قانون عادل وشامل وديمقراطي تظهر فيه قيمة المواطن في لبنان، كما شدد على أنه "لا يمكن أن نقبل أن نصل بعد 12 سنة إلى الاستحقاق الانتخابي من دون قانون".

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي اننا نحن مع قانون عادل وشامل وديمقراطي تظهر فيه قيمة المواطن في لبنان، كما شدد على أنه "لا يمكن أن نقبل أن نصل بعد 12 سنة إلى الاستحقاق الانتخابي من دون قانون".
وأشار خلال زيارته الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الى أن هذا أمر معيب والرئيس يرفض هذا الموضوع رفضًا كليًا"، كما ناشد المجلس النيابي ب"أن يقوم بواجبه ويصل الى قانون انتخاب عادل وشامل يظهر اننا بلد ديمقراطي حقيقي تتمثل فيه كل القوى اللبنانية"، مؤكداً أنه "لا يجوز أن نستمر في هذا الشكل"، موضحاً أن "التمديد ليس مقبولاً في ذهنية أحد".
ورأى الراعي أنه لا يكفي أن نردد رفضنا للتمديد وللفراغ ولقانون الستين، بل المطلوب من الجميع أن يقروا قانوناً جديداً.
وعن موقفه من حزب الله، قال العلاقة اليوم عادية وليس هناك من مشكلة، ولم أتبلغ أي مآخذ من الحزب، مؤكداً أن هناك لجنة مشتركة تجتمع دورياً.
وعن رسالة "الرؤساء الخمسة" الى القمة. قال أي رسالة؟ لم اتابع هذا الموضوع.‎

 

 
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