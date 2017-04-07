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رقم الخبر: 190646 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: دوليات  
توقيف 8 أشخاص على صلة بهجوم سان بطرسبورغ

توقيف 8 أشخاص على صلة بهجوم سان بطرسبورغ

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن قوات الأمن أوقفت 8 أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بالهجوم الإرهابي في مترو سان بطرسبورغ.

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن قوات الأمن أوقفت 8 أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بالهجوم الإرهابي في مترو سان بطرسبورغ.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، مساء اليوم: “قامت هيئة الأمن الفدرالية بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية بتوقيف 6 أشخاص في سان بطرسبورغ و2 آخرين في موسكو بسبب تورطهما في العملية الإرهابية” في سان بطرسبورغ.
وشددت المسؤولة على أن قوات الأمن عثرت في أماكن إقامة الموقوفين على “عبوة ناسفة مطابقة تماما لتلك التي تم العثور عليها في محطة بلوشاد فوستانيا لمترو سان بطرسبورغ، وكذلك على قطع من الاسلحة النارية وكميات من الذخائر”.

 

 
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