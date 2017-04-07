اعلنت السلطات الكندية انها اعتقلت في مطار تورونتو الخميس اميركيا يبلغ من العمر 58 عاما بعدما عثرت في حقيبته على “عبوة ناسفة وهمية” كان يحاول نقلها معه على متن طائرة متجهة الى شيكاغو.

واوضح لوري مورفي المتحدث باسم شرطة مقاطعة بيل ان المشتبه به وضع قيد التوقيف الاحترازي تمهيدا لاحالته امام المحكمة بتهمة تعكير النظام العام.

واضاف انه لدى مثوله امام المحكمة يمكن للموقوف ان يطلب منحه اطلاق سراح مشروط. ولم تتوفر في الحال اي تفاصيل عن هذه العبوة الوهمية ولا عن الدافع من وراء محاولة المسافر نقلها معه.

وفي الواقع فان عناصر من الجمارك الاميركية هم الذين اكتشفوا هذه العبوة الوهمية داخل حقيبة المسافر قبل ان يتمكن من الصعود الى متن الطائرة.

وفي مطار تورونتو جناح مخصص لعناصر من الجمارك الاميركية يعود اليهم اعطاء الضوء الاخضر للمسافرين الذين يسمح لهم بالصعود على متن طائرات متجهة الى الولايات المتحدة ام لا.

والطائرة التي كان المسافر يعتزم ان يستقلها الى شيكاغو تابعة لشركة “يونايتد ايرلاينز” وقد ادى هذا الحادث الى اخلائها من الركاب ونقلها الى مكان ناء في مدرج المطار حيث خضعت لتفتيش دقيق من قبل فرق نزع الالغام.

وبعدما تأكد للمحققين ان العبوة وهمية ولا تشكل اي خطر، وان الطائرة خالية من اي متفجرات سمح للركاب بأن يستقلوا الطائرة مجددا ولكن بعد ان أخضعت امتعتهم لتفتيش امني ثان، الامر الذي ادى الى تأخر رحلتهم ساعات عدة.



