أكد محافظ حمص طلال البرازي أن العدوان الأمريكي على قاعدة جوية في المنطقة الوسطى محاولة يائسة لإضعاف قدرة الجيش السوري في مكافحة الإرهاب التكفيري المدعوم من الأنظمة المعادية للسوريين.

وقال المحافظ في تصريح لـوكالة ” سانا” إن العدوان الأمريكي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية التي تقدم الدعم لقوات الجيش السوري في حربها ضد تنظيم داعش بريف حمص الشرقي ولا سيما في منطقة تدمر ومحيطها.

وأضاف المحافظ أن هذا العدوان الأمريكي الرامي إلى دعم الارهابيين لن يؤثر على معنويات الجيش والشعب السوري المصمم على دعم جيشه الوطني وانتصاراته المتلاحقة ضد التنظيمات الإرهابية.



