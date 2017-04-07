شجبت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية العدوان الأمريكي السافر على سوريا، مؤكدة وقوفها الى جانب سوريا شعبا وجيشا وقيادة ، معتبرة ان هذا العدوان مغامرة غير محسوبة.

واعتبر التحالف الوطني الفلسطيني ان هذا العدوان يأتي بعد الهزيمة التي الحقها الجيش العربي السوري بالتنظيمات الإرهابية وفشلها في هجومها الأخير في ريفي دمشق وحماة، والهدف منه دعم وتقوية وانقاذ التنظيمات الإرهابية من الانهيار، وحفظ وجه إدارة ترامب في ضوء تهديداته الاخيرة اضافة الى تلبية مطالب حلفاء أمريكا في السعودية وقطر وتركيا وإسرائيل.

واضاف اننا ندين ونشجب هذا العدوان الامريكي الاجرامي والذي قامت به البوارج الحربية الامريكية على مطار الشعيرات، هو مغامرة عسكرية وسياسية غير محسوبة وسيكون له نتائج خطيرة، ونؤكد وقوفنا الى جانب سوريا شعبا وجيشا وقيادة ، وهذا العدوان السافر لن يزيد سوريا وحلفائها ومحور المقاومة الا اصرارا على المضي في مواجهة الاٍرهاب وداعميه من الدول الراعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.