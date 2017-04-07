سقوط قذائف في الحي الشرقي لمدينة الزهراء في ريف حلب الشمالي بسوريا سقط عدد من القذائف الصاروخية في الحي الشرقي لمدينة الزهراء في ريف حلب الشمالي مصدرها مواقع المجموعات المسلحة في بلدة بيانون واقتصرت أضرار على الماديات.