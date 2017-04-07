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رقم الخبر: 190641 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: عربيات  
سقوط قذائف في الحي الشرقي لمدينة الزهراء في ريف حلب الشمالي بسوريا

سقوط قذائف في الحي الشرقي لمدينة الزهراء في ريف حلب الشمالي بسوريا

سقط عدد من القذائف الصاروخية في الحي الشرقي لمدينة الزهراء في ريف حلب الشمالي مصدرها مواقع المجموعات المسلحة في بلدة بيانون واقتصرت أضرار على الماديات.

سقط عدد من القذائف الصاروخية في الحي الشرقي لمدينة الزهراء في ريف حلب الشمالي مصدرها مواقع المجموعات المسلحة في بلدة بيانون واقتصرت أضرار على الماديات.
وردت اللجان الشعبية في المدينة على مصادر النيران في بلدة بيانون وحققت اصابات مؤكدة.

 
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