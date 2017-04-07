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رقم الخبر: 190640 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:37 الاقسام: عربيات  
إغتيال مسؤول بارز لقوى العدوان وسط مدينة تعز باليمن

إغتيال مسؤول بارز لقوى العدوان وسط مدينة تعز باليمن

إغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً بارزاً من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في حي النسيرية وسط مدينة تعز.

إغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً بارزاً من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في حي النسيرية وسط مدينة تعز.
وأفاد مصدر محلي أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على القيادي المرتزق في الجبهة الغربية مروان الشميري أثناء نزوله من طقم عسكري وأردوه قتيلاً.
وأوضح المصدر أن أحد المسلحين ينتمي إلى إحدى فصائل المرتزقة في تعز، مشيراً إلى أن المسلحين نهبوا الطقم الذي كان يستقله الشميري وفروا إلى منطقة مجهولة، فيما تمكن سائق الدراجة من الفرار.
يذكر أن المرتزق مروان الشميري يعد أحد قادة مرتزقة العدوان في الجبهة الغربية وبالتحديد في منطقة غراب.
يشار إلى أن مدينة تعز شهدت خلال الأيام الماضية اغتيالات متبادلة بين فصائل المرتزقة المحسوبين على اﻹمارات من جهة والنظام السعودي من جهة أخرى.

 

 
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