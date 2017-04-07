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رقم الخبر: 190639 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: عربيات  
سيناتور أميركي ينتقد ” إتهام الرئيس الأسد بالوقوف خلف “الهجوم الكيمائي”

سيناتور أميركي ينتقد ” إتهام الرئيس الأسد بالوقوف خلف “الهجوم الكيمائي”

انتقد السيناتور الأميركي في الحزب الجمهوري “ريتشارد بلاك” إتهام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف خلف “الهجوم الكيماوي” في خان شيخون بإدلب، معتبراً أنه يفتقد للمنطق.

انتقد السيناتور الأميركي في الحزب الجمهوري “ريتشارد بلاك” إتهام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف خلف “الهجوم الكيماوي” في خان شيخون بإدلب، معتبراً أنه يفتقد للمنطق.
وقال بلاك: “الأسد يوشك على هزم داعش، فما الذي يبرر أن يلجأ فجأة لاستخدام الغاز ضد النساء والأطفال ؟ هذا لا معنى له”.
وأضاف السيناتور الجمهوري: “إذا ذهبنا إلى سورية، هذا يعني أننا دخلنا في حرب عالمية ثالثة بناء على معلومات قدمها الإرهابيون. وإذا أسقطنا الأسد، فإننا بذلك نساعد داعش”.
وسأل ريتشارد بلاك: “من هم “الأخيار” الذين سيتولون الأمور في سورية فيما لو سقط الأسد؟”

 

 
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