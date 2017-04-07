انتقد السيناتور الأميركي في الحزب الجمهوري “ريتشارد بلاك” إتهام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف خلف “الهجوم الكيماوي” في خان شيخون بإدلب، معتبراً أنه يفتقد للمنطق.

وقال بلاك: “الأسد يوشك على هزم داعش، فما الذي يبرر أن يلجأ فجأة لاستخدام الغاز ضد النساء والأطفال ؟ هذا لا معنى له”.

وأضاف السيناتور الجمهوري: “إذا ذهبنا إلى سورية، هذا يعني أننا دخلنا في حرب عالمية ثالثة بناء على معلومات قدمها الإرهابيون. وإذا أسقطنا الأسد، فإننا بذلك نساعد داعش”.

وسأل ريتشارد بلاك: “من هم “الأخيار” الذين سيتولون الأمور في سورية فيما لو سقط الأسد؟”



