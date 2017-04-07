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|رقم الخبر: 190638
|تاريخ النشر: نيسان 07, 2017
|الوقت: 16:40
|الاقسام: دوليات
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المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن تعرب عن تفاجئها بردة الفعل الأميركية في سوريا
عبّرت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن، المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الجمعة، عن مفاجئتها بردة الفعل الأميركية في سوريا.
عبّرت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن، المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الجمعة، عن مفاجئتها بردة الفعل الأميركية في سوريا.
وفي هذا الصدد قالت لوبن: ” أنا متفاجئة لأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال وفي أكثر من مناسبة بأنّه لا ينوي أن تبقى الولايات المتحدة هي شرطي العالم لكن ما قام به اليوم يثبت العكس “.
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