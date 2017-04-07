عبّرت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن، المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الجمعة، عن مفاجئتها بردة الفعل الأميركية في سوريا.

وفي هذا الصدد قالت لوبن: ” أنا متفاجئة لأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال وفي أكثر من مناسبة بأنّه لا ينوي أن تبقى الولايات المتحدة هي شرطي العالم لكن ما قام به اليوم يثبت العكس “.