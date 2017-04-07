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رقم الخبر: 190637 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:44 الاقسام: عربيات  
الناشط البحريني نبيل رجب من سجنه الانفرادي إلى المستشفى وعائلته ممنوعة من رؤيته

الناشط البحريني نبيل رجب من سجنه الانفرادي إلى المستشفى وعائلته ممنوعة من رؤيته

أكد آدم رجب ابن الناشط الحقوقي البحريني المعتقل لدى السلطات البحرينية نبيل رجب أن السلطات الامنية تمنع عائلته من زيارة والده في المستشفى الذي نقل اليه أمس لإجراء عملية جراحية" ، معبّرًا عن "قلق العائلة حول وضعه الصحي."

أكد  آدم رجب ابن الناشط الحقوقي البحريني المعتقل لدى السلطات البحرينية نبيل رجب أن السلطات الامنية تمنع عائلته من زيارة والده في المستشفى الذي نقل اليه أمس لإجراء عملية جراحية" ، معبّرًا عن "قلق العائلة حول وضعه الصحي."
وتطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن سجين الرأي رجب الذي يقبع في الحبس الانفرادي منذ تسعة أشهر بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، معبرةً عن مخاوفها من تأثير ذلك على صحته وسلامته.‎

 

 
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