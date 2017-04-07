  • الجمعة ١٠ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , أبريل 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190636 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تمنع حقوقياً من السفر لحضور الجلسة الحقوقية في جنيف

السلطات البحرينية تمنع حقوقياً من السفر لحضور الجلسة الحقوقية في جنيف

استكمالاً لسياسة "كم الأفواه"، منعت السلطات البحرينية الحقوقي السيد هادي الموسوي من السفر من مطار البحرين الدولي لحضور الجلسة التحضيرية للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما أكدت مصادر حقوقية.

استكمالاً لسياسة "كم الأفواه"، منعت السلطات البحرينية الحقوقي السيد هادي الموسوي من السفر من مطار البحرين الدولي لحضور الجلسة التحضيرية للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما أكدت مصادر حقوقية.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تمنع السلطات البحرينية فيها المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر، فقد سجلت عشرات الحالات لمنع سفر النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مدينة جنيف السويسرية العام الفائت للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد اعتبر خلال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن" القمع سيزيد من مظالم الناس في البحرين".
وأعلنت سويسرا أنّ" البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني في انتهاك لالتزاماتها الدولية".
وفي كلمة لها تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعت سويسرا حكومة البحرين للتعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للمجلس، وعبّرت عن قلقها من الممارسات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير.
وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء منع النشطاء الحقوقيين من السفر للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1369 sec