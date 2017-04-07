استكمالاً لسياسة "كم الأفواه"، منعت السلطات البحرينية الحقوقي السيد هادي الموسوي من السفر من مطار البحرين الدولي لحضور الجلسة التحضيرية للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما أكدت مصادر حقوقية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تمنع السلطات البحرينية فيها المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر، فقد سجلت عشرات الحالات لمنع سفر النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مدينة جنيف السويسرية العام الفائت للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد اعتبر خلال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن" القمع سيزيد من مظالم الناس في البحرين".

وأعلنت سويسرا أنّ" البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني في انتهاك لالتزاماتها الدولية".

وفي كلمة لها تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعت سويسرا حكومة البحرين للتعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للمجلس، وعبّرت عن قلقها من الممارسات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير.

وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء منع النشطاء الحقوقيين من السفر للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.



