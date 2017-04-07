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|رقم الخبر: 190633
|تاريخ النشر: نيسان 07, 2017
|الوقت: 16:36
|الاقسام: عربيات
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ترامب يخاطب رئيسه الفاشل ’’اياك وضرب سوريا’’!
يتناقل ناشطون على “تويتر” تغريدة كان قد كتبها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2013 عندما هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتوجيه ضربات عسكرية إلى سورية، قبل أن يتراجع عن تهديداته لاحقاً.
يتناقل ناشطون على “تويتر” تغريدة كان قد كتبها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2013 عندما هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتوجيه ضربات عسكرية إلى سورية، قبل أن يتراجع عن تهديداته لاحقاً.
وفي تغريدة توجه ترامب إلى أوباما بالقول: “مجدداً، لرئيسنا الفاشل جداً: لا تضرب سورية، واذا فعلت ذلك فإن أموراً سيئة للغاية سوف تحدث، ولن تحصد الولايات المتحدة أي شيء من هذه المعركة”.
يستذكر المغردون تغريدة ترامب اليوم، ليذكروه فعلاً أن أي عدوان على سورية لن يجلب إلا الأمور السيئة جداً!
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