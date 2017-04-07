بدأت لجنتا الإسكان والصحة التابعتين لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية إجراءاتهما التحضيرية في هذين المجالين لموسم الحج القادم في السعودية.

واتفق الوفد التفاوضي الإيراني مع الجانب السعودي على التفاصيل بشأن تقديم الخدمات التي تقدم للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج القادم.

وقد قامت منظمة الحج والزيارة الإيرانية على ضوء الإتفاق النهائي مع السعودية والذي تم التوصل اليه في آذار/ مارس الماضي، بإيفاد لجنتين معنيتين بشؤون الإسكان والصحة إلى الأراضي السعودية حيث باشرت هاتان اللجنتان مهامها فور وصولهما إلى هناك الإسبوع الماضي.

وكان الجانبان الإيراني والسعودي قد ناقشا في لقاء تم بين رئيس الوفد التفاوضي الإيراني "حميد محمدي" ووزير الحج السعودي "محمد صالح بنتن" كيفية تنفيذ الإتفاقيات التي توصلا إليها في ما يخص إصدار التأشيرات الإلكترونية للحجاج الإيرانيين، وعملية نقلهم، وتأمين وإيصال المواد الغذائية والأدوية المطلوبة لهم من إيران، والتدابير الواجب إتخاذها للتأكد من إقامة موسم حج آمن، وكريم للحجاج الإيرانيين.

كما تم التأكيد على الاسراع بدراسة اسباب وقوع كارثة منى وتعويض ذوي الشهداء وكذلك دفع التعويضات لذوي شهداء حادث سقوط الرافعة في المسجد الحرام. هذا وسيتوجه أكثر من 86 الف ايراني هذا العام لاداء مناسك الحج وفقا لاعلان منظمة الحج والزيارة.

وقد التقى رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية بالوكالة حميد محمدي يوم الاربعاء وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن.

وطبقاً للإتفاق الذي جرى التوصل إليه بين طهران والرياض فإن 86 ألف حاج إيراني سيتم إيفادهم في موسم الحج القادم إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج.