وتغلب على فقدان البصر من خلال اعتماده على الخيال في تكوين صور لوجوه أفراد عائلته، المكونة من والده، ووالدته، واثني عشر أخاً وأختاً، وقد عاش حالة من الانعزال، ولم يكن يلعب مع باقي الأطفال، وفي عام 1917م تزوج من سيدة فرنسية اسمها (سوزان)، تعرف عليها أثناء دراسته الجامعية في فرنسا.

تعليمه

التحق في الدراسة بكُتاب القرية، وتميز كواحد من الطلاب الأذكياء في حفظ وفهم الدروس المختلفة، وحرص على الاستماع لقصص الأنبياء والفتوحات، واتقن تجويد القرآن الكريم، وحفظه كاملاً وهو بعمر السبع سنوات، وفي عمر الأربعة عشر عاماً غادر قريته، متوجهاً إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، ولكنه لم يتعامل بأسلوب جيد مع شيوخ الأزهر، وكان ينتقد أغلبهم، مما تسبب في طرده. وفي العام الذي طرد فيه التحق طه حسين في الجامعة المصرية، ودرس فيها الحضارة الإسلامية، والمصرية، والفلسفة، والأدب، وعمل على إعداد رسالته في الدكتوراه، ليكون أول طالب يحصل على هذه الدرجة من الجامعة المصرية، وتقدم بطلب لإكمال دراساته العُليا في فرنسا، والتحق بجامعة مونبلييه، ومن ثم أكمل دراسته في جامعة باريس، ليحصل على درجة ثانية من الدكتوراه.

بعد أن أنهى دراسته في فرنسا عاد إلى مصر، وعمل أستاذاً للأدب العربي في الجامعة المصرية، ومن ثم عُين عميداً لكلية الآداب فيها، ونتيجة لبعض المشكلات التي واجهها أُحيل للتقاعد، وعمل على تحرير جريدة (الوادي)، ولكنه عاد مجدداً للعمل كعميد للكلية، وعمل في وزارة المعارف المصرية، ثم عُين رئيساً لجامعة الإسكندرية، وفي عام 1950م شغل منصب وزير المعارف في الحكومة المصرية، وكانت هذه آخر وظيفة يشغلها، ليتفرغ بعد ذلك للعمل الأدبي.

مؤلفاته

لطه حسين العديد من المؤلفات الأدبية، التي انتشرت في المكتبة العربية، ومنها مؤلَّفُه وعنوان رسالة الدكتوراه الأولى (عن أبي العلاء المعري)، وأثيرت له العديد من المشكلات الكبيرة بين السياسيين والمثقفين، واستمرت الأزمات تلاحقه، وازدادت عند نشره كتاب (في الشعر الجاهلي)، وفي خضم ذلك عمل طه حسين على تأليف كتاب اعتبر من أوائل الأعمال الأدبية التي تهتم بكتابة السيرة الذاتية، وكان هذا الكتاب (الأيام) والذي يعد عملاً إبداعياً، ولم ينشر في البداية ككتاب كامل، بل تم نشره على شكل أجزاء متتالية، في أعداد مجلة الهلال عام 1926م. وبدأ الكتابة عن طفولته كما عرفها، وفقدان بصره، وطريقته في تناول الطعام، وبدايته في التعليم، والحياة القاسية التي عاشها، ودراسته في فرنسا، وزواجه، وعودته إلى مصر، والعديد من الأحداث الأخرى التي حصلت في حياته، ليتمكن طه حسين من خلال هذا الكتاب بنقل صورة عنه للقراء، وتم جمع كتاب الأيام كاملاً، وتوزع على ثلاثة أجزاء. وفاته توفي طه حسين في القاهرة بمصر، في تاريخ: 28 تشرين الأول/أكتوبر، عام 1973م.