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رقم الخبر: 190629 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان غاردن سيتي يستضيف 3 افلام ايرانية

مهرجان غاردن سيتي يستضيف 3 افلام ايرانية

ستشارك ثلاثة افلام ايرانية بفعاليات مهرجان غاردن سيتي في الهند.وسيعرض المهرجان افلام سينمائية طويلة الى جانب افلام قصيرة في مختلف الفئات وسيستضيف ثلاثة افلام من ايران.

«في ظلمة الليل» للمخرج ابوالفضل تاجيك، «النهر» للمخرج نادر واشي و«انا متذكر وأنت ناس» للمخرج علي عطشاني.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السابع عشر من أبريل المقبل في مدينة بنغالور الهندية .

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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