وفيلم «العلامات» يروي قصة أب و ابنته وطبيعة علاقتهما مع اشجار الغابة التي تحكي لهما قصصا مؤلمة عن قسوة البشر. كما نال فيلم الانيميش الايراني «الولد الصغير» (بسرك) للمخرجة منى شاهي جائزة افضل فيلم كرتوني من مهرجان النهج.

واقيم مهرجان النهج سنويا بدعم من فضائية كربلاء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بين الاول من ابريل حتى الخامس منه بمدينة كربلاء المقدسة. وتنافس 30 بلدا في فئتي «الفكر الحسيني وحقوق الانسان» و«الصدق و الامانة في خدمة المجتمع».