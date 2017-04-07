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رقم الخبر: 190628 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: ثقافة وفن  
«العلامات» و«الولد الصغير» يقتنصان جوائز مهرجان النهج في العراق

«العلامات» و«الولد الصغير» يقتنصان جوائز مهرجان النهج في العراق

اهدى مهرجان «النهج» الدولي للافلام جائزته الكبرى للفيلم الايراني «العلامات» (نشانه ها) للمخرج ياسر طالبي.

وفيلم «العلامات» يروي قصة أب و ابنته وطبيعة علاقتهما مع اشجار الغابة التي تحكي لهما قصصا مؤلمة عن قسوة البشر. كما نال فيلم الانيميش الايراني «الولد الصغير» (بسرك) للمخرجة منى شاهي جائزة افضل فيلم كرتوني من مهرجان النهج.

واقيم مهرجان النهج سنويا بدعم من فضائية كربلاء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بين الاول من ابريل حتى الخامس منه بمدينة كربلاء المقدسة. وتنافس 30 بلدا في فئتي «الفكر الحسيني وحقوق الانسان» و«الصدق و الامانة في خدمة المجتمع».

 
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مصدر الخبر: وكالات
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