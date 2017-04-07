سيشارك فيلم الانيميشن الايراني القصير «الخادم» للمخرجة فرنوش عابدي في الدورة الـ 12 لمهرجان «كارتون» لافلام الانيميشن الدولي في اسبانيا.

المهرجان يهتم بافلام الانيميشن وسيشارك فيه هذه السنة افضل افلام الانيميشن في العالم وسيتبادل فيه الفنانون المشاركون التجارب والتقنيات الحديثة.

فيلم «الخادم» سبق له ان فاز بجائزة أفضل فيلم أنيميشني من مهرجان «لندن» للأفلام المستقلة، كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان الافلام القصيرة في طهران.