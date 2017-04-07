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رقم الخبر: 190627 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 15:13 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم «الخادم» يشارك في مهرجان «كارتون» الدولي في اسبانيا

فيلم «الخادم» يشارك في مهرجان «كارتون» الدولي في اسبانيا

سيشارك فيلم الانيميشن الايراني القصير «الخادم» للمخرجة فرنوش عابدي في الدورة الـ 12 لمهرجان «كارتون» لافلام الانيميشن الدولي في اسبانيا.

المهرجان يهتم بافلام الانيميشن وسيشارك فيه هذه السنة افضل افلام الانيميشن في العالم وسيتبادل فيه الفنانون المشاركون التجارب والتقنيات الحديثة.

فيلم «الخادم» سبق له ان فاز بجائزة أفضل فيلم أنيميشني من مهرجان «لندن» للأفلام المستقلة، كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان الافلام القصيرة في طهران.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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