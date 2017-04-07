عُرض الفيلم السينمائي الايراني «البائع» للمخرج اصغر فرهادي في دور السينما في مدينتين في الاكوادور.

فقد بدأت دور السينما في مدينتي «كيتو» و«غوآياكيل» منذ 31 من مارس/آذار الماضي عروض فيلم «البائع» (فروشندة) للمخرج الايراني العالمي اصغر فرهادي وستستمر لثلاثة اسابيع.

وكان «البائع» قد فاز بجائزة الاوسكار لسنة 2017 وشارك في مهرجان «كان» السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين: الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.

يروي «البائع» قصة زوجين يمثلان في مسرحية «موت البائع» للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك کريمي و...