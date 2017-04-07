  • الجمعة ١٠ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , أبريل 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190626 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 15:13 الاقسام: ثقافة وفن  
«البائع» الايراني يعرض في الاكوادور

«البائع» الايراني يعرض في الاكوادور

عُرض الفيلم السينمائي الايراني «البائع» للمخرج اصغر فرهادي في دور السينما في مدينتين في الاكوادور.

فقد بدأت دور السينما في مدينتي «كيتو» و«غوآياكيل» منذ 31 من مارس/آذار الماضي عروض فيلم «البائع» (فروشندة) للمخرج الايراني العالمي اصغر فرهادي وستستمر لثلاثة اسابيع.

وكان «البائع» قد فاز بجائزة الاوسكار لسنة 2017 وشارك في مهرجان «كان» السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين: الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.

يروي «البائع» قصة زوجين يمثلان في مسرحية «موت البائع» للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك کريمي و...

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0725 sec