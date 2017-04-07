واهدى المهرجان شهادة تقدير ووسام خاص للفيلم تسلمهما المخرج درويش.

وكان الفيلم قد شارك في عدد من المهرجانات في العراق و اقتنص جوائز عديدة منها جائزة افضل فيلم بمهرجان بغداد الدولي عام 2015، جائزة افضل فيلم برأي الجمهور من مهرجان بغداد عام 2015، الجائزة الخاصة لأفضل اخراج من مهرجان الغدير الدولي في النجف عام 2016، شهادة تقدير ووسام مهرجان النهج الثالث بكربلاء عام 2017.

وفيلم «القربان» او «يوم الحشر» للمخرج احمد رضا درويش يتناول قصة بكير بن الحر بن يزيد الرياحي وحقبة زمنية تمتد من موت معاوية بن ابي سفيان حتى إستشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) يوم العاشر من شهر محرم الحرام عام 61 للهجرة.

واستطاع الفيلم ان يقتنص جائزتين من القسم الدولي للدورة الـ 32 من مهرجان فجر السينمائي، حيث حصل المخرج احمد رضا درويش على جائزة «البيرق الذهبي» لمصطفى العقاد، عن تاليف واخراج فيلم «القربان»، كما حصل الموسيقار العالمي استيفان فربك على جائزة «العنقاء البلورية» عن انتاجه لموسيقى الفيلم.