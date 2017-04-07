  • الجمعة ١٠ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , أبريل 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190624 تاريخ النشر: نيسان 07, 2017 الوقت: 15:12 الاقسام: ثقافة وفن  
امانة مهرجان الفارابي الدولي تتلقى الاعمال الكترونيا

امانة مهرجان الفارابي الدولي تتلقى الاعمال الكترونيا

اعلن رئيس امانة الدورة التاسعة لمهرجان الفارابي الدولي حسين ميرزائي ان هذه الامانة تتلقى الاعمال لهذه الدورة من المهرجان بصورة الكترونية موضحا ان امانة الدورة التاسة لمهرجان الفارابي الدولي الخاص بالعلوم الانسانية والاسلامية بدات اعمالها منذ اواخر مارس الماضي لتسلم اعمال الباحثين.

ونقل معهد بحوث الدراسات الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا عن حسين ميرزائي قوله انه تم لحد الان اقامة ثماني دورات من مهرجان الفارابي الدولي برعاية وزارة العلوم وبالتعاون مع اليونسكو والايسسكو والمؤسسة الوطنية الايرانية للنخبة.

واضاف انه في هذه الدورة وكما الدورات السابقة، يتم تلقي الاعمال البحثية بما فيها التقرير النهائي للبحث والدراسة والكتاب واطروحة الدكتوراه واطروحة الماجستير في 12 مجموعة علمية، وفي القسم الدولي يتم تلقي الاعمال في مجال الدراسات الاسلامية والدراسات الايرانية.

وقال ميرزائي ان الحفل الختامي للدورة الثامنة لمهرجان الفارابي الدولي اقيم في مطلع مارس الماضي برعاية رئيس الجمهورية، على ان يقام الحفل الختامي للدورة التاسعة للمهرجان في نفس الفترة تقريبا وذلك بعد تقييم ودراسة الاعمال المستلمة.

واوضح ان مهلة ارسال الاعمال الى مهرجان الفارابي الدولي تستمر حتى 21 ايار/مايو المقبل وذلك عبر الموقع الالكتروني: www.farabiawarb.ir

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9718 sec