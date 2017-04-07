اعلن رئيس امانة الدورة التاسعة لمهرجان الفارابي الدولي حسين ميرزائي ان هذه الامانة تتلقى الاعمال لهذه الدورة من المهرجان بصورة الكترونية موضحا ان امانة الدورة التاسة لمهرجان الفارابي الدولي الخاص بالعلوم الانسانية والاسلامية بدات اعمالها منذ اواخر مارس الماضي لتسلم اعمال الباحثين.

ونقل معهد بحوث الدراسات الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا عن حسين ميرزائي قوله انه تم لحد الان اقامة ثماني دورات من مهرجان الفارابي الدولي برعاية وزارة العلوم وبالتعاون مع اليونسكو والايسسكو والمؤسسة الوطنية الايرانية للنخبة.

واضاف انه في هذه الدورة وكما الدورات السابقة، يتم تلقي الاعمال البحثية بما فيها التقرير النهائي للبحث والدراسة والكتاب واطروحة الدكتوراه واطروحة الماجستير في 12 مجموعة علمية، وفي القسم الدولي يتم تلقي الاعمال في مجال الدراسات الاسلامية والدراسات الايرانية.

وقال ميرزائي ان الحفل الختامي للدورة الثامنة لمهرجان الفارابي الدولي اقيم في مطلع مارس الماضي برعاية رئيس الجمهورية، على ان يقام الحفل الختامي للدورة التاسعة للمهرجان في نفس الفترة تقريبا وذلك بعد تقييم ودراسة الاعمال المستلمة.

واوضح ان مهلة ارسال الاعمال الى مهرجان الفارابي الدولي تستمر حتى 21 ايار/مايو المقبل وذلك عبر الموقع الالكتروني: www.farabiawarb.ir