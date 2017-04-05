تعرّض طلاب في مدرسة الدراز الإعدادية للبنين للاختناق، جراء استنشاقهم كميات من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات تابعة للداخلية البحرينية من مدرعة كانت تجوب البلدة، وفق ما ذكر نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق القنابل داخل ساحة المدرسة، فيما أظهر مقطع مصور نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة طلاب تفادي قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت في ساحة المدرسة.

من جهة اخرى منعت السلطات البحرينية، الحقوقي السيد هادي الموسوي، من السفر من مطار البحرين الدولي لحضور الجلسة التحضيرية للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما أكدت مصادر حقوقية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تمنع السلطات البحرينية فيها المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر، فقد سجلت عشرات الحالات لمنع سفر النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مدينة جنيف السويسرية العام الفائت للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد اعتبر خلال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن" القمع سيزيد من مظالم الناس في البحرين".

وأعلنت سويسرا أنّ "البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني في انتهاك لالتزاماتها الدولية".

وفي كلمة لها تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعت سويسرا حكومة البحرين للتعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للمجلس، وعبّرت عن قلقها من الممارسات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير.

وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء منع النشطاء الحقوقيين من السفر للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي سياق آخر طالبت عائلة المعتقل فاضل السيد عباس وزارة الداخلية البحرينية بعد مضي 190 يوماً على اعتقاله، بالكشف عن مصير ابنها وتمكينها من زيارته للاطمئنان عليه، بعد معاناة لأشهر حرمت خلالها من السماح لها بزيارة واحدة أو السماح لمحامي ولدها من حضور جلسات التحقيق معه او عرضه على النيابة العامة، مؤكدة أنه ما زال قيد التحقيق منذ ستة اشهر، في خطوة كان حقوقيون قد علقوا على عدم قانونيتها.

وأعربت العائلة في تصريح صحفي عن قلقها على سلامته، خاصة وأنه اتصل بعائلته 5 مرات فقط منذ اعتقاله في 26 أيلول الماضي، وقد مضى على اتصاله الأخير 36 يوماً.