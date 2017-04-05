أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، فجر الأربعاء، برصاص الاحتلال الصهيوني، بعد اندلاع مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين آخرين بينهم فتى، من أنحاء متفرقة بالمحافظة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام المخيم، حيث فتحت نيران أسلحتها صوبهم، ما أدى إلى اصابة الشاب أكرم عمران الأطرش (23 عاما) بثلاث رصاصات في الظهر، والكتف، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن القوة ذاتها داهمت منازل في المخيم، وفتشتها، واعتقلت ثلاثة شبان،وشابا آخر من بلدة الدوحة غربا.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فتى وثلاثة شبان من قرية نحالين غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي سياق منفصل استهدفت زوارق الاحتلال، صباح الاربعاء، مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة بحر شمال قطاع غزة.

سياسياً أعربت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، عن أسفها لقرار "إسرائيل" بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة "الدولة العبرية" بـ "احترام التزاماتها الدولية".

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان إن "المستوطنات في فلسطين ليست شرعية وتشكل عائقا أمام حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم".

وأضافت أن "البرازيل وإذ تعرب عن أسفها لتوسيع المستوطنات فإنها تجدد تأييدها لتسوية النزاع على أساس حل الدولتين حيث تعيش "إسرائيل" وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمان".

وكانت الحكومة الأمنية المصغرة الإسرائيلية اعطت الخميس الضوء الأخضر لبناء مستوطنة جديدة في قلب الضفة الغربية المحتلة، لتكون الأولى التي يقيمها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 25 عاما.

ولا يعترف المجتمع الدولي بأي نوع من الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها قررت العاصمة الايرلندية دبلن، وبشكل رسمي، رفع العلم الفلسطيني فوق مبناها تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومعاناته من ممارسات الاحتلال الوحشية.

وقال جون ليون، عضو البلدية، أن القرار يأتي تعبيرا عن تضامن الايرلنديين مع الشعب الفلسطيني، مشيرا أنهم (الإيرلنديون) قاموا بمظاهرات واسعة في السنوات الأخيرة دعما لقيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن قرار البلدية رمزي لجذب اهتمام المواطنين لمعاناة الفلسطينيين اليومية في ظل "الاحتلال الإسرائيلي الوحشي".

وبحسب القرار الايرلندي، سيتم رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية العاصمة بدءا من 15 مايو/أيار ولمدة شهر، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على احتلال "إسرائيل" أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.