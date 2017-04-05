*الاتحاد الأوروبي: الأزمة اليمنية لا تحل إلا من خلال عملية تفاوضية

قتلت وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية خلال الربع الأول من العام الجاري، 119 جنديا سعودياً في جبهات جيزان ونجران وعسير.

وتوزعت عمليات القنص خلال الأشهر (يناير/كانون الثاني - فبراير/شباط - مارس/آذار) على 39 موقعاً في مناطق متفرقة داخل جيزان ونجران وعسير.

وتصدرت جبهة جيزان العدد الأكبر من عمليات القنص، حيث حصدت وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية 74 جندياً سعوديا في 22 موقع داخل جيزان.

كما حصدت وحدة القناصة 35 جنديا سعوديا بتسعة مواقع في نجران، فيما حصدت 10 جنود سعوديين بثمانية مواقع في عسير.

من جانب آخر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الثلاثاء صاروخا من نوع صمود على تجمعات المرتزقة شرق مديرية المخا بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" سقوط عشرات المرتزقة بين قتيل وجريح إثر استهدافهم بصاروخ صمود في معسكر الدفاع الجوي شرق المخا.

وأضاف المصدر أن الصاروخ أُطلق بعد عملية رصد وأصاب هدفه بدقة.

كما دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الثلاثاء مدرعة سعودية في نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير مدرعة سعودية في موقع السديس ومصرع من كان على متنها.

وكانت قوت الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت قصفاً صاروخياً ومدفعياً في وقت سابق الثلاثاء على تجمعات عسكرية سعودية في معسكر رجلا بنجران محققةً إصابات دقيقة في صفوفهم.

هذا وأصيبت امرأة وطفل في حصيلة أولية، أمس الأربعاء، في 3 غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا ومستوصفا شمال العاصمة صنعاء.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" بإصابة امرأة وطفل في غارات العدوان على المنزل والمستوصف بمنطقة العروق في مديرية بني الحارث شمال العاصمة، مشيرا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال تجري حتى اللحظة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني، حيث تشير احصائيات مستقلة باستشهاد وجرح أكثر من 33 ألف مدني بينهم نساء وأطفال منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015.

وفي غضون ذلك استشهد أربعة صيادين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف ساحل مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" باستشهاد 4 صيادين في غارات للعدوان بطائرات أباتشي على ساحل الطائف بمديرية الدريهمي مساء الاثنين.

وأضاف المراسل أن طيران العدوان ألقى قنابل عنقودية على مديرية الدريهمي، كما استمر في استهداف ساحل المديرية لعدة ساعات.

وعلى المستوى السياسي جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على قلقه البالغ إزاء الوضع في اليمن، مؤكدا أنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوضية تؤدي إلى حل سياسي شامل.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع وزراء خارجيته "إن للصراع الدائر آثارا مدمرة على البلد وسكانه، وعلى الرغم من الضغط الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، إلا أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى تسوية، ولا يزال القتال مستمرا بلا هوادة ولا يزال عدد الإصابات بين المدنيين في ازدياد".

وأشار البيان إلى أن البنية التحتية والمؤسسات المدنية في اليمن تأثرت بشدة جراء الحرب، وأصبحت عاجزة بشكل متزايد عن تقديم الخدمات الأساسية.

وأضاف "أن الحالة الإنسانية كارثية حيث يعاني 17 مليون من اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي والمعونة الخارجية لبقائهم على قيد الحياة، بينما 3/7 مليون شخص معرضون لخطر جسيم، ويزداد الوضع سوءا بين الأطفال الذين يزيد عددهم عن 2/2 مليون والذين يعانون من سوء التغذية الحاد ويؤدي التضخم الاقتصادي الكبير وأزمة السيولة إلى زيادة تفاقم الحالة الخطيرة".

وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء عواقب الحرب في اليمن على استقرار المنطقة وقال "أوجدت الحرب الظروف الملائمة للمنظمات الإجرامية والإرهابية في اليمن مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش وغيرهم".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن ولا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوضية، تشمل جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى حل سياسي شامل.