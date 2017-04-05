بغداد / نافع الكعبي: قالت مصادر أمنية وطبية عراقية الأربعاء، إن 26 شخصاً على الأقل استشهدوا بينهم 14 شرطياً واصيب 40 آخرون، في هجمات نفذها تنظيم داعش في مدينة تكريت شمال بغداد خلال ليل الثلاثاء. واندلعت الإشتباكات، بين قوات الأمن العراقية ومسلحين من داعش بعدما تمكنوا من التسلل إلى داخل المدينة.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، في بيان، أن" القوات العراقية أحبطت هجوماً لانتحاريين اثنين في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، حاولا الهجوم على دورية للشرطة العراقية في حي الزهور بتكريت.

وأفاد موقع «رووداو» نقلاً عن الناطق باسم الداخلية العراقية سعد معن قوله: إن القوات الأمنية العراقية تمكنت من قتل انتحاريين اثنين من التنظيم قبل أن يتمكنا من تفجير نفسيهما خلال محاولتهما الهجوم على القوات الأمنية في شارع الزهور بمدينة تكريت».

وأضاف معن: أن القوات الأمنية نجحت في إفشال هجوم عناصر داعش، وأن الوضع تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية بالكامل».

وأفادت مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين بأن «ضابطاً وثلاثة عناصر من الشرطة استشهدوا في الهجوم».

وأضافت: أن عناصر من داعش أطلقوا نيران أسلحتهم في اتجاه دورية للشرطة في منطقة شارع الزهور وسط مدينة تكريت، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة العراقية وضابطاً»، مشيرةً إلى أن «هناك مدنيين سقطوا، وأن الشرطة (لا تزال) تشتبك مع المسلحين الذي تحصنوا داخل أحد المباني».

من جهته، بيّن الأمين العام لمجلس محافظة صلاح الدين، خالد الخزرجي، خلال تصريح صحافي، أن عدد المسلحين الذين دخلوا تكريت بلغ نحو خمسة، لافتاً إلى أن القوات العراقية فرضت حظراً على التجوال.

كما أشار الخزرجي إلى قيام السكان المحليين بالنزول إلى الشوارع لمساعدة القوات الأمنية، من خلال تشكيل دوريات في مناطقهم لمنع أي خرق جديد، مبيناً أن الوضع في المدينة مسيطر عليه.

وشهدت مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق)، الأربعاء، انتشاراً أمنياً مُكثفاً على خلفية اختراق تنظيم داعش للمدينة، ، فيما أعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري عن تعطيل الدوام الرسمي، داعياً الأجهزة الأمنية للتفتيش عن المطلوبين.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، في تصريح صحافي ، بأن قطعات عسكرية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وصلت، في وقت مبكر من صباح اليوم (الاربعاء) إلى داخل مدينة تكريت، مشيراً إلى قطع عدد من الطرق، وتنفيذ حملة تفتيش في عدد من الأحياء بحثاً عن مشتبه بهم ومطلوبين.

وأوضح المصدر عينه أن "الانتشار الأمني الذي شهدته تكريت يمثل محاولة لمنع الخرق الأمني من قبل داعش"، لافتاً إلى تكليف قوات من الحشد الشعبي في عدد من مناطق تكريت بصد أي هجوم متوقع.

وفي السياق ذاته، أعلن محافظ صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في مدينة تكريت، مُطالباً الأجهزة الأمنية بإعادة النظر في الكفلاء والاستمارات الأمنية.

وقال الجبوري في بيان: تقرر تعطيل الدوام الرسمي، اليوم (الأربعاء)، في تكريت باستثناء الدوائر الخدمية والصحية"، مشدداً على ضرورة تكثيف عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين في الأحياء السكنية.

يذكر أن منفذي الهجمات الإرهابية تحصنوا في إحدى المدارس في حي الزهور، قبل أن تتمكن القوات الأمن من محاصرتهم وقتلهم جميعا.

وتشهد محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت بين فترة وأخرى هجمات وتفجيرات تسفر عن سقوط ضحايا بين القوات الأمنية والمدنيين.

* تفجيرات بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد

إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن مدنيين اثنين استشهدا، فيما اصيب ثلاثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الاسماك جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب علوة لبيع الاسماك في منطقة الكراغول التابعة لناحية اليوسفية جنوبي بغداد، انفجرت، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح".

وفي الأثناء، افاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن مدنيا استشهد، فيما اصيب آخر بانفجار عبوة لاصقة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية انفجرت، لدى مرورها بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما ادى الى مقتل سائقها واصابة شخص كان برفقته".

كما افاد مصدر امني، الأربعاء، بأن سبعة اشخاص سقطوا بين شهيد وجريح بتفجير استهدف تجمعا لعمال غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة الوشاش غربي بغداد، انفجرت ، مستهدفة تجمعا لعمال، ما ادى الى استشهاد ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين".

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن أربعة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة بوب الشام شمالي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت أمكنة الحوادث، وتم نقل الجرحى الى مستشفى قريب وجثث الشهداء الى دائرة الطب العدلي".

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت، الثلاثاء مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

* انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، بأن خمسة اشخاص اغلبهم من الشرطة سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل متزامن على مركبة قرب قرية زراعية شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل متزامن، على مركبة قرب قرية جيزاني ملا جواد في اطراف ناحية العبارة، (20 كم شمال شرق بعقوبة)، ما اسفر عن استشهاد اثنين من افراد الشرطة واصابة ثلاثة اخريين بينهم مزارع بجروح".

* إحباط تعرّض على نقطة أمنية بديالى

في غضون ذلك، أعلن قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران، الأربعاء، عن احباط تعرض مسلح على نقطة مرابطة امنية قرب ناحية العظيم شمال ب‍عقوبة، فيما دعا الى ضرورة وضع خطة متكاملة لانهاء ملف الخلايا النائمة.

وقال الخدران في حديث صحافي: إن عناصر مسلحة من داعش هاجمت احدى نقاط المرابطة الامنية في محيط قرية البو خيال في الضواحي الشمالية لناحية العظيم، (63 كم شمال بعقوبة)، واشتبكت معها بعض الوقت قبل ان تنجح القوات الامنية في حسم الموقف واحباط التعرض".

وأضاف الخدران: أن تعرضات داعش تتكرر بين الحين والاخر لوجود فراغات يجب الانتباه اليها"، داعيا الى "وضع خطة متكاملة لانهاء ملف الخلايا النائمة في العظيم والقرى القريبة منها".

* منشورات على المناطق غير المحررة بالعراق

اعلنت خلية الاعلام الحربي، الأربعاء، ان القوة الجوية القت الاف المنشورات على المناطق غير المحررة في الموصل والانبار والحويجة تتضمن توصيات للمواطنين، فيما حذرتهم من الابتعاد عن الأجسام الغريبة.

وقالت الخلية في بيان: ان طائرات القوة الجوية القت ، مئات الالاف من المنشورات، على المناطق غير المحررة في الجانب الايمن من مدينة الموصل وباقي المناطق الاخرى في نينوى وفي الانبار وقضاء الحويجة"، مبينا ان "المنشورات تتضمن تعليمات وتوصيات للمواطنين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن مواقع داعش المعروفة مثل المقرات ونقاط التفتيش ومواقع المدفعية والثكنات لانها ستكون أهداف لطيارينا".

واضافت الخلية: ان المنشورات تضمنت ايضا توجيه رسالة للمواطنين في الجانب الأيمن بان القصف الجوي سيستهدف عصابات داعش وليس المدنيين"، مشيرا الى انه "تم القاء منشورات تحذيرية بالابتعاد عن الأجسام الغريبة والعبوات المتفجرة".

واكدت الخلية ان "500 الف منشور القيت على كل من مناطق ايمن الموصل غير المحرر، وتلعفر، والبعاج، والحضر، والقيروان، والمحلبية، والحويجة، والساحل الايسر من الشرقاط، والقائم، وراوه، وعنه".

* نزوح الآلاف منذ بدء عمليات تحرير نينوى

من جهة أخرى، أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، الأربعاء، عن نزوح 430 الف مواطن منذ بدء عمليات تحرير الموصل، مشيرا الى أنها اعلى نسبة نزوح حتى الان.

وقال الجاف في مؤتمر صحفي عقده، الاربعاء، وحضرته وسائل إعلام: إن اكبر نسبة نزوح في نينوى بلغت 430 الف نازح منذ بدء العمليات العسكرية"، مبينا أن "235 الف نازح من الجانب الايمن فقط".

واشار الجاف الى أن "هناك 16 الف وحدة ايواء جاهزة، فضلا عن تسعة مراكز جاهزة لاستقبال النازحين لحين العودة الى مناطقهم"، موضحاً أنه "سيتم صرف لهم منحة مالية تبلغ 1250 دينار".

وأكد وزير الهجرة أنه "تم تحويل 70 مليار دينار الى الجهات المتخصصة لعودة النازحين".

* وزير الداخلية يلتقي نظيره القطري في تونس

إلتقى وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الأربعاء، نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني في تونس لبحث الاوضاع والعلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن الاعرجي زار، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية قطر الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني على هامش انعقاد دورة مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس".

واضافت الوزارة: أن الجانبين بحثا الاوضاع والعلاقات بين البلدين".

وكانت وزارة الداخلية العراقية،أعلنت الثلاثاء، عن وصول وزيرها قاسم الأعرجي الى تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، مبينة أن الاجتماع بدأ أمس الاربعاء ويستمر ليومين.

* صهر ترامب يزور قاعدة قرب الموصل

ذكرت مصادر اعلامية، ان زوج ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار برفقة قائد للجيش الامريكي، قاعدة قرب مدينة الموصل.

وقالت المصادر في خبر تابعته وسائل الإعلام: ان جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار مع قائد الجيش الأميركي قاعدة عراقية تبعد مسافة 16 كيلومترا فقط من الموصل".

وحل كوشنر في اليوم الثاني من زيارة إلى العراق كضيف على الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي.

وسمحت زيارة القاعدة الواقعة في منطقة حمام العليل لهما بالحصول على معلومات مباشرة عن سير العمليات من قادة عسكريين أميركيين.

وأبدى كوشنر أمله في أن "تكون استعادة السيطرة على المدينة في نهاية المطاف من تنظيم داعش نصرا للعالم".

وأفاد مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره سيزور العراق مع الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة.

* الحكيم يدعو لانزال علم كردستان في كركوك

سياسياً، اعتبر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، الأربعاء، قرار رفع العلم الكردستاني في محافظة كركوك بمعزل عن المكونين العربي والتركماني بسبب بأنه كان متسرعا، فيما دعا الى انزاله والابقاء على رفع العلم العراقي فقط.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى مع الحكومة المحلية للمحافظة وحضرته وسائل إعلام: نعتقد أن رفع العلم الكردستاني بكركوك بمعزل عن ارادة المكون العربي والتركماني في هذه المحافظة الكريمة وتجاوز مبدأ التوافق في مجلس المحافظة لم يكن بالشكل المناسب والملائم وكان متسرعا".

ودعا الحكيم مجلس محافظة كركوك والمحافظ واعضاء المجلس من المكون الكردي الكردستاني الى، "انزال هذا العلم والابقاء على العلم العراقي واحداً مرفرفاً"، مشيراً الى "اهمية أن "تبقى الاجراءات الاخرى لتتم بالتنسيق مع المكونات بهدف أن نشهد مزيدا من التلاحم الوطني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق".

وكان عضو مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني اعلن، الأربعاء، عن وصول رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الى مبنى المحافظة وسط ب‍عقوبة يرافقه قيادات في التحالف.

وعلى صعيد متصل، كشف النائب عن المكون التركماني نيازي معماري اوغلو، الاربعاء، عن جمع النواب التركمان تواقيع اكثر من 200 نائب من مختلف القوى السياسية لاصدار قرار باقالة محافظ كركوك وحل مجلس محافظتها، عازيا ذلك الى قرار رفع علم اقليم كردستان في المحافظة والتصويت على استفتاء ضمها للاقليم.

ووصل وفد اقليم كردستان، الأربعاء، إلى بغداد لبحث العلاقات بين الجانبين والأوضاع في كركوك.

وقال مراسل السومرية نيوز: إن وفدا من اقليم كردستان وصل اليوم (الاربعاء) العاصمة بغداد قادما من أربيل، مبينا أن الوفد ضم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين. واضاف المراسل: أن الوفد من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبحث الوفد العلاقات بين الجانبين والأوضاع في كركوك.

* العبادي: قريباً .. سيخرج العراق من طائلة البند السابع

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، امتلاك الحكومة أدلة موثقة عن جرائم ارتكبها تنظيم داعش بحق المدنيين في مدينة الموصل، فيما لفت إلى أنه سيتم التوافق على خروج العراق من الفصل السابع خلال الشهرين المقبلين.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوع بحسب التلفزيون الرسمي، "لدينا أدلة موثقة عن جرائم ارتكبها داعش بحق المدنيين في الموصل"، مبيناً أن "المدنيين في الموصل يطالبون باستمرار الحكومة الأسرع في تحرير مدنهم".

وأضاف: أن القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على المدنيين خلال عمليات التحرير في الموصل"، مبيناً أن "قدراتنا الجوية تتطور يوماً بعد يوم وفق تقييم عسكريين والتحالف الدولي".

وتابع، أن "العراق أثبت وحدته وقوته وعزيمته خلال القمة العربية في الأردن"، معتبراً أن "النصر الدبولماسي الذي حققه العراق لا يحسب لشخص أو حزب أو مكون وانما للعراقيين جميعا".

وفي سياق منفصل، أشار العبادي إلى أنه "في غضون الشهرين المقبلين سيتم التوافق على خروج العراق من طائلة البند السابع".

وفي رد على سؤال السومرية بشأن قدرة الحكومة على محاربة اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب في الوزارات التي وصف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أعضاءها بـ"الأشباح"، ذكر العبادي "نعم نحن نحارب الأشباح لأن المفسدين يمثلون أشباحاً في مؤسسات الدولة ويحاولون أن لا يتركوا أثراً ونحن نؤكد للفاسدين أنهم ليسوا في أمان".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، الأحد (25 كانون الأول 2016)، استكمال العراق أحد الالتزامين الأخيرين لقرار خروجه من الفصل السابع، مبينة أن الالتزام المتبقي يتعلق بتعويضات الكويت.