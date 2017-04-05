وشدد سالار آملي لدى استقباله الضيف اللاتفي على المكانة العلمية المتقدمة لايران على مستوى المنطقة وقال نحن نؤمن بوجود مجالات واسعة للتعاون بين ايران ولاتفيا واننا قادرون في ظل العلاقات الثنائية القائمة على تطوير التعاون العلمي في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي.

واشار الى مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة العلوم في السنوات الاخيرة مع الدول الاوروبية على راسها المانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا خلال السنوات الاخيرة وقال، نحن على استعداد كخطوة اولى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الثنائي قبل ان نرسم البرنامج التنفيذي والعملي للتعاون بين البلدين.

بدوره رحب مساعد وزير الخارجية اللاتفي بالقضايا المطروحة خلال اللقاء وقال انه نظرا الى طاقات بلاده في حقل الزراعة والغابات فان لاتفيا مستعدة لتعزيز تعاونها مع ايران في هذه المجالات.





