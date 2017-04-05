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رقم الخبر: 190577 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: محليات  
ايران ولاتفيا تعززان العلاقات العلمية والتقنية

ايران ولاتفيا تعززان العلاقات العلمية والتقنية

اكد مساعد وزير العلوم والابحاث والتقنيات للشؤون الدولية حسين سالار آملي ومساعد وزير الخارجية اللاتفي اندريه بيلدغوفيتش تطلع واستعداد بلديهما لتطوير التعاون العلمي والتقني الثنائي.

وشدد سالار آملي لدى استقباله الضيف اللاتفي على المكانة العلمية المتقدمة لايران على مستوى المنطقة وقال نحن نؤمن بوجود مجالات واسعة للتعاون بين ايران ولاتفيا واننا قادرون في ظل العلاقات الثنائية القائمة على تطوير التعاون العلمي في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي.
واشار الى مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة العلوم في السنوات الاخيرة مع الدول الاوروبية على راسها المانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا خلال السنوات الاخيرة وقال، نحن على استعداد كخطوة اولى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الثنائي قبل ان نرسم البرنامج التنفيذي والعملي للتعاون بين البلدين.
بدوره رحب مساعد وزير الخارجية اللاتفي بالقضايا المطروحة خلال اللقاء وقال انه نظرا الى طاقات بلاده في حقل الزراعة والغابات فان لاتفيا مستعدة لتعزيز تعاونها مع ايران في هذه المجالات.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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