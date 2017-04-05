وقع رئيس منظمة الطب البيطري الايرانية مهدي خلج ورئيسة منظمة الطب البيطري النرويجية كريستينا لندسورغ في اوسلو مذكرة تفاهم للتعاون البيطري بين البلدين.

ومن اهداف مذكرة التفاهم النهوض بنظام المراقبة والاشراف على امراض الاحياء المائية والتعاون الثنائي بين المراكز البحثية والعلمية للبلدين في مجال الانجازات الحديثة للوقاية واجتثاث الامراض واصدار الشهادات الصحية والبيطرية .

وبامكان البلدين وفقا لمذكرة التفاهم النهوض بالتعاون بينهما في اطار المقررات الدولية للمنظمة الدولية للطب البيطري.





