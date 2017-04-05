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رقم الخبر: 190576 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 19:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران والنرويج توقعان مذكرة تفاهم للتعاون البيطري

ايران والنرويج توقعان مذكرة تفاهم للتعاون البيطري

وقع رئيس منظمة الطب البيطري الايرانية مهدي خلج ورئيسة منظمة الطب البيطري النرويجية كريستينا لندسورغ في اوسلو مذكرة تفاهم للتعاون البيطري بين البلدين.

ومن اهداف مذكرة التفاهم النهوض بنظام المراقبة والاشراف على امراض الاحياء المائية والتعاون الثنائي بين المراكز البحثية والعلمية للبلدين في مجال الانجازات الحديثة للوقاية واجتثاث الامراض واصدار الشهادات الصحية والبيطرية .
وبامكان البلدين وفقا لمذكرة التفاهم النهوض بالتعاون بينهما في اطار المقررات الدولية للمنظمة الدولية للطب البيطري.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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