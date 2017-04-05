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|رقم الخبر: 190575
|تاريخ النشر: نيسان 05, 2017
|الوقت: 19:39
|الاقسام: محليات
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السفارة الايرانية في لندن تدين الاعتداء العنصري على شاب ايراني
ادانت السفارة الايرانية في بريطانيا ، الاعتداء العنصري على شاب ايراني يبلغ من العمر 17 عاما في منطقة "كرويدون" جنوب لندن.
وقالت السفارة الايرانية في بيان نشرته على صفحتها في موقع تويتر : ندين الاعتداء على الشاب الايراني في لندن ، هذه الهجمات الوحشية تدل على الحاجة الملحة لمكافحة عالمية ضد التمييز العنصري وكراهية الاجانب.
وكان شاب ايراني لاجئ يبلغ من العمر 17 عامًا، قد اصيب بجروح بالغة جراء تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة عنصرية، في العاصمة البريطانية لندن.
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