وقالت السفارة الايرانية في بيان نشرته على صفحتها في موقع تويتر : ندين الاعتداء على الشاب الايراني في لندن ، هذه الهجمات الوحشية تدل على الحاجة الملحة لمكافحة عالمية ضد التمييز العنصري وكراهية الاجانب.

وكان شاب ايراني لاجئ يبلغ من العمر 17 عامًا، قد اصيب بجروح بالغة جراء تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة عنصرية، في العاصمة البريطانية لندن.